Juliette será apresentadora do programa ‘TVZ’, no Multishow

A campeã do ‘BBB21‘, Juliette Freire, foi anunciada nesta quinta-feira (8) como a nova apresentadora do programa TVZ, do Multishow, com estreia prevista para setembro.

No TVZ Temporada Juliette, a paraibana vai apresentar videoclipes e receber convidados no programa, hoje apresentado pelo cantor Ferrugem, que foi o responsável por revelar a novidade durante uma entrevista com a campeã do BBB21.

“Vai ser uma honra apresentar esse programa que eu amo tanto. Muito obrigado a toda a equipe do Multishow por essa oportunidade. Não vejo a hora de estar juntinho de vocês. Um xêro!”, disse Juliette.

Em seu Instagram, Juliette publicou uma foto com um microfone do canal e uma ficha de programa. Na legenda, ela disse: “APRESENTADORA?! Sim, meu povo, e do @multishow! É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu 😍 A gente se encontra em setembro!”.

A nova apresentadora do TVZ já até deu a largada na própria entrevista com Ferrugem, ao anunciar um clipe que seria exibido na atração.

Mas a bonita da @juliette já tá mais do que preparada, minha gente! ✨🤍 #TVZTemporadaJuliette pic.twitter.com/hooWG2cgoH — Multishow 🌵 (@multishow) July 8, 2021

