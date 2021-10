Juliette se posiciona sobre pobreza menstrual: ‘Cobremos que o veto do presidente seja BARRADO’

A cantora, digital influencer e vencedora do última temporada do BBB Juliette Freire se posicionou contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro em vetar o artigo de lei que garantiria a distribuição gratuita de absorventes para a população de baixa renda. Ela engrossa o coro de muitas celebridades que se posicionaram contra a decisão.

Em sua conta do Twitter, ela falou sobre a medida. Quando pessoas que menstruam não têm acesso a absorvente? Elas não têm acesso à saúde, à educação e a ter sua dignidade enquanto ser humano”, diz. “Cobremos que o veto do presidente seja BARRADO. Em um país feito para todos, pobreza menstrual deve ser tratada com seriedade”, diz Juliette na publicação, que tem quase 60 mil likes.

Não é a primeira vez que Juliette se posiciona sobre o tema, em agosto deste ano ela publicou em seu Twitter: “Oi meu povo! Vocês sabiam que a cada quatro jovens, uma já faltou a aula por não ter acesso à absorventes no período menstrual? (dados de uma pesquisa feita pela antropóloga Mirian Goldemberg com mulheres de 16 a 29 anos)”, diz o tweet.

Ela ainda continua: “E já pensou que essa situação pode ser ainda pior para as pessoas em situação de rua que não possuem saneamento básico, papel higiênico e água?! Assustador, né?! A pobreza menstrual é uma questão de saúde pública e merece ser levada a sério!”, diz a cantora.

