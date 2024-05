Juliette se muda para mansão com aluguel surpreendente, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 18:50 Para compartilhar:

A cantora e vencedora do “BBB21” (TV Globo) Juliette Freire decidiu se mudar para um luxuoso imóvel cujo aluguel chega a um valor surpreendente. Agora, ela vai morar em uma casa no mesmo condomínio que a apresentadora Xuxa Meneghel, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

É o que afirma com exclusividade o colunista Daniel Nascimento, do jornal carioca O Dia, em publicação nesta segunda-feira, 20. Segundo a coluna, a artista preferiu alugar uma casa para morar, em vez de adquirir um novo imóvel para deixar os seus investimentos aplicados.

A manutenção do aluguel e dos demais gastos mensais, seriam cobertos pelos cachês de seus shows e rendimentos polpudos.

O colunista diz, ainda, que Ju deve desembolsar aproximadamente R$ 60 mil por mês com o aluguel do imóvel, que estaria avaliado em aproximadamente 17 milhões de reais. Antes, ela pagava R$ 25 mil em sua antiga casa.

Ainda de acordo com o apurado pela coluna, a nova mansão de Juliette possui mais de 3 mil metros quadrados, 1700m² de área construída, com 7 suítes e 2 quartos extras.

O imóvel conta também com uma série de comodidades, como boate, um campo de futebol e vagas para 10 carros. Um luxo digno de estrela!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)