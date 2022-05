Juliette revela trecho de coreografia de ‘Cansar de Dançar’ e anima a web

A carreira musical da ex-BBB Juliette acelera mais a cada dia. Dessa vez, o hit ‘Cansar de Dançar’, que já alcançou o pódio no iTunes em 63 países, é o que está ganhando as redes sociais.





Para comemorar, a influencer liberou, nesta terça-feira (10), um vídeo com um trecho da música e convidou os seguidores a aprender a coreografia e participar do #CansarDeDançarChallenge. A morena está em turnê com o show ‘Caminho’.

https://www.instagram.com/reel/CdYgtzdJyZ6/