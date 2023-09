Juliette revela o que fez com R$ 1,5 milhão faturados no ‘BBB21’: ‘Nada para mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 23:54 Compartilhe

Campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette abriu o jogo nesta terça-feira, 5, sobre como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Em entrevista ao podcast “PodPah”, a agora cantora diz que abriu mão do montante para o bem-estar de seus familiares.

“Eu não comprei nada para mim. Eu comprei um carro e só. Primeira coisa que eu fiz com o dinheiro do prêmio, eu fiz questão, porque é simbólico: comprei uma casa para cada irmão e para os meus sobrinhos morarem. Comprei uma casa e um carrinho”, contou ela, explicando que não esbanjou e optou por imóveis e veículos populares.

“Estudo, trabalho, curso, plano de saúde. Plano de saúde, para mim, era o maior luxo que eu poderia dar para a minha família. Porque eu perdi uma irmã no hospital público, e eu me prometi que nunca mais eu ia sentir aquela dor”, continuou. Ela perdeu a irmã de 17 anos aos 20, em 2009. Nascida com uma malformação no cérebro, Juliene foi vítima de um AVC.

“Eu gastei muito mais do que o prêmio com isso, mas o prêmio foi só para isso. E para a cirurgia da minha mãe, que eu paguei pouca coisa porque o plano de saúde cobriu. A cirurgia da minha mãe era R$ 200 mil, era o prêmio que eu ia buscar lá no programa [BBB21]. Era 200 lá na Paraíba, em São Paulo devia ser uns 500”, finalizou. (Confira a entrevista completa aqui).

Juliette, que à época do BBB21 era advogada e maquiadora, tem mais quatro irmãos: Lourival Júnior, Otto, Washington e José Valdelino. Exceto por Washington, que é cabeleireiro e tem mais de 270 mil seguidores nas redes sociais, os rapazes levam suas vidas longe dos holofotes.

