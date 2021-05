Juliette relata apuro que passou em avião: ‘Fiquei rezando muito’

Na manhã desta segunda-feira (17), Juliette compartilhou um grande susto que passou. Por meio de seu perfil no Twitter, a campeã do “BBB 21” disse que o avião em que estava não conseguia pousar e levantar voo novamente.

“Bom dia. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: ‘pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana”, relatou ela no post.

Na sequência, seu amigo de confinamento, Gilberto Nogueira, deixou uma mensagem de apoio para Juliette: “O que é arremeteu?? Turbulência? Eu fico todo nervoso também, mas Deus vai nos proteger sempre. Não temais, crê somente!”, disse ele.

Os fãs e admiradores da advogada também deixaram mensagens de alívio por ter acontecido nada de grave com ela. “Mulher, que susto”, disse um. “Ainda bem que ficou tudo bem, te amamos”, deixou outra usuária.

Veja o post de Juliette:

Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana! ❤️🌵 — Juliette (@juliette) May 17, 2021

