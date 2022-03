Juliette recebe carinho de artistas em seu primeiro show

Antes de subir aos palcos e iniciar a carreira de cantora neste sábado, 26, no Rio de Janeiro com a turnê Caminho, Juliette Freire recebeu mensagens carinhosas de artistas brasileiros que marcaram a sua carreira e que ela já citou muitas vezes como referências.

No vídeo publicado na rede social da ex-BBB, Wesley Safadão, Xand Avião, Alceu Valença, Chico César, Elba Ramalho e Gilberto Gil mandaram incentivos e boas energias para a cantora.

Chico César teve a música Deus Me Proteja eternizada na voz de Juliette durante o BBB 21, ele contou que desde a primeira vez que a ouviu cantando a música, sentiu que ela colocava muita emoção nisso e desejou sucesso na nova fase.

“Tá todo mundo esperando, doido pra lhe ouvir, ver, aplaudir”, disse Chico. “Você canta com muita paixão e agora a cada dia com mais técnica, mas o bonito é que você não perde a emoção. Esse lugar é seu e você tem que conquistá-lo todo dia, como um namoro”.

Os forrozeiros Wesley Safadão e Xand Avião também desejaram boa sorte à paraibana. “Fora do BBB, agora ela dá um show nos palcos, tudo que ela tem feito é com muita maestria”, disse Safadão. Xand falou que ela deve estar preparada para não dar ouvido à críticas. “A Juliette é tudo isso sim, que você vê aí na sua televisão. Se alguém disser que você não é cantora, não ouça isso! Porque você não escolheu a música, a música que escolheu você”.

Também paraibana, Elba Ramalho declarou torcida por Ju e desejou que os palcos fossem uma eterna diversão e nunca fosse visto como um fardo. “Venceu com humildade, capacidade, talento, sobretudo com vontade. Nesse novo caminhar eu espero que você desfrute bastante do que a música tem a te oferecer”.

O último a deixar sua mensagem foi Gilberto Gil, padrinho dela na música. Ele foi o primeiro a convidar Juliette para uma live, quando o BBB chegou ao fim. “Juliette, finalmente o palco agora é seu. Tive o prazer de receber a sua primeira experiência nos palcos e agora você tem um palco, só pra você! Só pra você não, pra nós todos, você, eu, todos que vão te escutar, do seu modo singelo e interessante de cantar”, desejou o imortal da Academia Brasileira de Letras.

Clique aqui

Saiba mais