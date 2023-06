Juliette rebate críticas por dançar em mesa de restaurante: ‘Parem de ver maldade em tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 15:32 Compartilhe

De férias na Europa com Anitta, Jade Picon e outras influenciadoras, Juliette foi alvo de críticas nas redes sociais, após publicar um vídeo dançando na mesa de um restaurante em Mykonos, na Grécia. Segundo alguns internautas, a atitude da cantora foi desrespeitosa com as demais pessoas presentes no local.

No Twitter, nesta terça-feira, 20, Juliette compartilhou mais uma vez o polêmico vídeo e, ainda, rebateu os comentários negativos. Segundo ela, a dança é uma prática comum do local.

“Eita… que tanta fofoca. Parem de acreditar em coisa de internet! Vamos de resumão que eu tô em conexão e com tempo livre. É normal as pessoas subirem nas mesas e rodar guardanapos em Mykonos. Eu, que sou bagunceira, achei mara”, declarou.

A ex-BBB aproveitou também para alfinetar as críticas sobre a aproximação com Anitta. “Amizade de verdade ainda existe. Meus vínculos não são frágeis e isso não mudará, mesmo que alguns desejem o contrário”, escreveu.

Por fim, Juliette destacou: “Sou grata por ser uma pessoa que vibra boa energia e atrai isso. Fiz amizade com um monte de gente (sem falar inglês). Respeito, educação e palhaçada não têm idioma. Parem de ver maldade em tudo e vão ser feliz”.

Eitaaaa… que tanta fofoca. Parem de acreditar em coisa de internet!

Vamos de resumão que eu tô em conexão e com tempo livre kkkk 1. É NORMAL as pessoas subirem nas mesas e rodar guardados em Mykonos. Eu que sou bagunceira acheiii maraaaaaa 😂❤️ pic.twitter.com/GTH5x1csI2 — Juliette (@juliette) June 20, 2023

