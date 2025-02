Juliette rebate críticas de Kleber Bambam sobre ela ser famosa: ‘Recalque’

A cantora Juliette não segurou as palavras ao rebater as críticas de Kleber Bambam, que comentou a fama dela e disse não entender como a nordestina é um fenômeno. As declarações do vencedor da primeira edição do reality global foram feitas durante sua participação no “MesaCast BBB”, no esquenta para a estreia da 25ª edição do programa.

No bate-papo, que contou também com a ex-BBB Cida, vencedora da 4º edição, Bambam sugeriu que, passado o sucesso da vitória no reality, Juliette já não é mais tão querida pelo público.

“Ela [Juliette] ganhou com 33 milhões [de seguidores] e hoje ela tem 30. Ela desceu! Que fenômeno é esse que desce? Nunca vi isso”, disparou ele.

Já no “Foquinha Entrevista”, programa comandado por Fernanda Rocha Catania, a Foquinha, na última quinta-feira, 6, Juliette foi questionada sobre a fala do Bambam.

“Inveja, recalque. Vou falar com o Popo para me dar umas aulas de boxe para dar uma confiança nesse rapaz (Bambam) que ele está precisando. Mas, deixa para lá. É recalque”, zombou a cantora.

Vale lembrar que, ao final do “BBB21”, Juliette acumulava quase 24 milhões de seguidores somente no Instagram. Ela soma mais de 39 milhões.

Já Bambam tem pouco mais de 5 milhões e cem mil seguidores.

🚨ASSISTA: Hoje acontece a final do #BBB23 e internautas revivem vídeo do discurso icônico do Tiago Leifert anunciando a vitória da Juliette no #BBB21 pic.twitter.com/PSFs0eBBxu — CHOQUEI (@choquei) April 25, 2023