Juliette rebate crítica de José de Abreu após compartilhar foto de biquíni na web

Juliette Freire recebeu uma crítica de José de Abreu após postar uma foto de biquíni no Instagram. Na rede social, o ator debochou da campeã do “BBB 21” ao opinar sobre a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 05/21.

Ontem, no Twitter, a advogada disse que a alteração na emenda fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos procuradores e dos promotores de Justiça.

O ator linkou seus dois post e escreveu no microblog: “Tá preocupadíssima com a PEC”. Na sequência, Juliette rebateu: “Viva, de folga, presente e preocupadíssima com a PEC sim, bebê”.

Após a resposta da paraibana, José corrigiu o comentário: “Querida, pode brincar, não pode? Tenho acompanhado seu dia-a-dia de imenso trabalho. Bom descanso. Sou seu fã”. Ele ainda disse que Juliette é uma pessoa maravilhosa e que fez uma brincadeira, mas tá tudo muito sério.

Veja os posts de Juliette e José de Abreu:

Querida, pode brincar, não pode? Tenho acompanhado seu dia-a-dia de imenso trabalho. Bom descanso. Sou seu fã. https://t.co/QUbQIMMrKa — José de Abreu (@zehdeabreu) October 20, 2021

Uma pessoa maravilhosa, de um alto astral a toda prova. Fiz uma brincadeira, fazer o que? Tá tudo muito sério… Enfim. https://t.co/O9lijQjYkW — José de Abreu (@zehdeabreu) October 20, 2021

