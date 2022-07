Juliette pede beijo a Luísa Sonza e recebe resposta surpreendente

No último domingo (17), a cantora Luísa Sonza fez um desabafo sobre sua vida amorosa para seus fãs nas redes sociais, o que gerou uma interação com a também cantora e ex-BBB Juliette. Naturalmente, os fãs passaram a “shippar” as duas.

“Meu Deus cada boca que eu já beijei que se arrependimento matasse eu tava a sete palmos”, desabafou Luísa Sonza no Twitter. Em seguida, Juliette propôs: “Beija eu”. A loira então respondeu: “Beijo”. “Opa”, finalizou Juliette.

A troca de mensagens levou os fãs à loucura. “Eita eita eita”, reagiu um fã. “Faz um trisal, você, ela e a Grazi Massafera”, disse outro. “Se peguem logo”, pediu mais um.

Confira: