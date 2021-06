Juliette passa Neymar e se torna a brasileira com maior engajamento no no país; ex-BBB encosta em CR7 Campeã do BBB 21 se tornou a brasileira com mais comentários, curtidas e interações nas redes sociais no Brasil

A ex-BBB Juliete Freire, vencedora da edição deste ano do reality show da Globo, se tornou a brasileira com maior engajamento no Instagram no Brasil – ou seja, ela atrai maior número de curtidas e comentários e influencia um número maior de pessoas, mesmo tendo menos seguidores do que o craque do PSG e da Seleção Brasileira Neymar Jr. O levantamento foi feito pela plataforma HypeAuditor.

Com isso, ela se torna a número 1 entre os nascidos por aqui, ocupando o 4º lugar no geral e deixando Neymar em 5º. Em terceiro lugar e coladinho na ex-BBB, Cristiano Ronaldo é outro jogador de futebol no Top-5. As cantora Ariana Grande e a influenciadora Kylie Jenner, ambas nascidas nos Estados Unidos, ocupam a primeira e a segunda colocação, respectivamente.

Juliette Freire conta com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, aproximadamente 20% do número de contas que acompanham Neymar, que tem cerca de 150 milhões de seguidores. A HypeAuditor, contudo, afirma que a campeã do BBB 21 tem um maior engajamento, ou seja, mais curtidas, comentários e crescimento no Instagram.

Os números de Juliette ainda não foram suficientes para ultrapassar Cristiano Ronaldo, que tem quase dez vezes mais seguidores nos Instagram que a ex-BBB. A campeã de 2021 também se tornou a participante do programa com mais fãs, desbancando Sabrina Sato.

