Juliette passa a noite com Anitta e abre o jogo sobre a cantora: ‘Uma fraude’

As cantoras Juliette e Anitta passaram juntas a noite de segunda-feira, 21. Antes de dormir, a dupla interagiu com os seguidores do Instagram. Na ocasião, a ex-BBB aproveitou para expor a amiga.

“Você é uma fraude. Se as pessoas soubessem que você é um bebezão e fica feliz com qualquer besteira. Fica comemorando igual criança”, revelou Juliette sobre Anitta.

A carioca, então, aproveitou a deixa para refletir sobre o modo com que encara a vida. “Ela fala que seu sou a pessoa mais entusiasmada da vida. Porque conto as coisas felizes. A vida é para a gente ser feliz. Você que é velha chata! A vida é para comemorar. A vida é entusiasmo o tempo inteiro. Você escolhe ver ela com medo e insegurança. Eu escolher ver com entusiasmo e alegria”, declarou Anitta.

Amigas desde 2021, as cantoras aproveitaram uma temporada de férias na Europa em junho, e registraram nas redes sociais uma série de momentos em parceria. Logo, o público passou a apontar um possível relacionamento entre elas. No entanto, as especulações foram negadas pelas artistas.

