Juliette mostra nova mansão e lamenta ainda estar em obra: ‘Acho que subestimei’

A ex-BBB Juliette, 34 anos, visitou as obras de sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e fez um tour para compartilhar com seus seguidores no Instagram. No vídeo, publicado nesta quarta-feira, 2, ela mostrou detalhes do andamento, que está em processo de reforma desde julho.

A cantora desabafou sobre a ansiedade para ver o espaço pronto e poder se mudar para a nova mansão.

“Acho que subestimei a tal da obra. Cheguei à conclusão que o tempo da obra corre diferente do tempo normal porque todo mundo reclama da mesma coisa”, analisou ela.

“Já me vejo aqui arrumando o cabelo, fazendo a unha, trabalhando, apresentando meus projetos, os carros e motos na garagem, eu bem gostosa na academia, andando na minha esteira. Ai, meu Deus! Tá ficando linda, minha gente”, empolgou-se ao imaginar o espaço pronto.

Ju não escondeu a ansiedade em poder apresentar a casa pronta com seus admiradores nas redes sociais,

“Segundo os especialistas, obra é assim mesmo, uma hora tem felicidade e outra tem bronca pra resolver. Vamos fazer uma oração bem poderosa porque, se Deus quiser, no próximo vídeo essa casa está pronta”, desejou.

A nova casa da ex-BBB conta com quatro quartos, elevador, piscina, área gourmet, campo de futebol e até um apartamento separado. Ao decidir fazer a reforma, ela iniciou um cinema e sala de dança, além de sala de maquiagem e academia.

