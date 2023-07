Juliette Mayniel, atriz e mãe de Alessandro Gassman,morre aos 87

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 19:50 Compartilhe

ROMA, 21 JUL (ANSA) – A atriz francesa Juliette Mayniel, mãe do ator italiano Alessandro Gassman, morreu na noite desta sexta-feira (21), aos 87 anos, informou seu filho em uma publicação nas redes sociais.

“Você não está mais aqui e sempre estará lá. Eu te amo. Boa viagem mamãe”, escreveu o ator e diretor italiano.

Ao longo de sua carreira, Mayniel estrelou filmes como “Os olhos sem rosto” (1960), “O vício da família” (1975), “O mestre do violino” (1976), “De pai para filho” (1982), entre outros. Em 1960, ela foi a vencedora do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Berlim.

Até meados da década de 1980, Mayniel foi uma atriz de enorme sucesso, estrelando vários filmes e atuando na TV, como em “A Odisséia” (1968) e “Madame Bovary” (1978).

Nascida em Saint-Hippolyte, em 22 de janeiro de 1936, a francesa teve um relacionamento com Vittorio Gassman na década de 1960, do qual nasceu Alessandro. O casal, no entanto, se separou quando o italiano tinha apenas três anos, mas ele sempre manteve um vínculo muito próximo com sua mãe.

Em entrevista ao Corriere della Sera, ele explicou que graças a ela aprendeu a respeitar e defender a natureza e o meio ambiente. Além disso, ela tinha uma beleza extraordinária e era extremamente cult. (ANSA).

