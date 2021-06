Juliette Freire se torna embaixadora de Havaianas

Juliette Freire continua colhendo os bons frutos depois de ter vencido o “BBB21” e nesta sexta-feira (25) se tornou a mais nova embaixadora de Havaianas. A cidade natal da maquiadora, Campina Grande (PB), também é o local da maior fábrica de Havaianas.

“Nossa fábrica de Campina Grande é o coração de Havaianas. É lá que produzimos as sandálias que vendemos no Brasil e no mundo. A relação que Havaianas tem com os Brasileiros, inclusive com a Juliette, é algo construído desde a infância. É uma honra ter alguém tão querido quanto a Juliette se tornando a embaixadora de Havaianas que, assim como ela, tem muito orgulho de suas origens”, afirma Fernanda Romano, CMO de Alpargatas.

Além da própria marca, os fãs da ex-sister também expressaram o desejo de ter Juliette como embaixadora da marca. “A Juliette já tinha chamado nossa atenção por ser de Campina Grande, mas quando percebemos que o próprio fandom dela também estava pedindo essa parceria, vimos que não poderíamos perder essa oportunidade”, comenta Fefa Romano, CMO de Alpargatas.

“Quando é que eu iria imaginar que seria a embaixadora de Havaianas? Quando eu era pequena, o ônibus que levava as pessoas para a fábrica de Havaianas parava perto da minha casa. Achava aquilo muito importante. Trazia progresso para cidade. Pais de amigos trabalhavam lá. E hoje eu tô aqui!”, afirma Juliette Freire, embaixadora de Havaianas.

A primeira ação de Juliette com Havaianas será à frente da coleção de rasteiras, uma das principais apostas da marca para expansão de ocasiões de uso, com uma campanha criada pela AlmapBBDO, que entrará no ar nos próximos meses. “Em 2021, o nosso portfólio de rasteirinhas cresceu 3 vezes quando comparado com o ano anterior, e queremos dar ainda mais visibilidade para essa categoria, reforçando que elas são as opções perfeitas para diversas ocasiões. A Juliette, com seu estilo e personalidade, vai dar essa cara nova para a coleção!”, encerra Fefa Romano, CMO de Alpargatas.

