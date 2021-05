Juliette Freire alcança 30 milhões de seguidores no Instagram

A paraibana Juliette Freire só tinha 4 mil seguidores no Instagram quando entrou na edição do Big Brother Brasil 21, da TV Globo. Ela venceu o grande prêmio do reality, de R$ 1,5 milhão.

Pouco mais de 20 dias após a final, Juliette havia se tornado a ex-BBB mais seguida no Instagram na história do programa. Antes disso, esse lugar de destaque era ocupado por Sabrina Sato, que participou da terceira temporada do reality show da Globo. Atualmente, a apresentadora é seguida por 29.792.426 pessoas.

Neste domingo, 30 de maio, menos de um mês após o fim do BBB, Juliette alcançou 30 milhões de seguidores no Instagram. “Quem acordou com 30 milhões de seguidores aqui no Instagram?!”, escreveu a advogada nas redes sociais, aproveitando para agradecer o carinho do púlico.

Recentemente, Juliette Freire decidiu gravar um vídeo no IGTV para alertar a população sobre os perigos da covid-19 e lamentar a morte de uma pessoa da equipe dela em decorrência da doença.

Veja também