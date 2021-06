Juliette fecha contrato com a Globo e vira embaixadora do Globoplay

Juliette Freire apareceu no “Mais Você” desta quinta-feira (3) para anunciar que está oficialmente contratada pela Rede Globo. A grande vencedora do Big Brother Brasil 21 será a nova embaixadora do Globoplay.

Ana Maria Braga deu a palavra para a campeã do “Big Brother Brasil 21” a chamando de ‘colega de firma’ e ouviu a confirmação da maquiadora de que está com contrato assinado com a emissora carioca.

“Não é fofoca, agora é verdade. Agora eu sou a embaixadora Globoplay. Assinadíssimo (o contrato). Bati o martelo e agora eu sou Globoplay com muito orgulho. É um prazer fazer algo no meu país tão genuíno e bonito que é o Globoplay. Vocês me viram tanto tempo aí que eu não podia deixar o Globoplay. É carinho e amor.”

Juliette afirmou ainda não saber o que de fato irá fazer na Rede Globo, mas deu pistas que a sua trajetória será decidida por seu público. Afinal, a ex-BBB possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.

“Por mim, eu faria tudo, o que colocasse eu faria, mas a gente tá organizando o que é melhor pra gente. Tem muita coisa e eu vou decidir o que o meu público quer ver e o que eu vou querer fazer. Eu tô ansiosa.”

