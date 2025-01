Juliette faz tatuagem de casal com noivo e dispara: ‘Enlouqueci’

A cantora e ex-BBB Juliette Freire fez uma tatuagem de casal com o noivo, o atleta Kaique Cerveny, para marcar o relacionamento dos dois. Em uma publicação no Instagram neste sábado, 18, a artista disparou que ‘enlouqueceu’ para os seguidores.

Juliette escreveu ‘boyzinho’ um pouco acima do cóccix, enquanto Cerveny tatuou ‘boyzinha’ na mão. Ambos estão juntos desde 2023, mas ficaram noivos no fim do ano passado.

“Minha gente, enlouqueci. Vamos fazer uma tatuagem de casal”, afirmou Juliette.

“Não dá para correr mais agora”, brincou o namorado.

A publicação atiçou os fãs da cantora, que acreditam na vinculação da tatuagem com o próximo lançamento musical da artista. Alguns internautas afirmaram que a ação é uma “jogada de marketing”, enquanto outros saudaram a tatuagem do casal.