Juliette faz proposta para Anitta após rumores de namoro; confira

Depois de Anitta afastar os rumores recentes de que estaria envolvida com Juliette, a ex-BBB também decidiu comentar a situação. Nas redes sociais, a também cantora brincou com uma proposta inusitada para a ‘Girl From Rio’.

No Twitter, após Anitta desmentir o suposto envolvimento das duas, a campeã do Big Brother Brasil de 2021 escreveu: “Assume que tu me ama (risos). ‘Bora’ casar com comunhão de bens”.

O comentário de Juliette aconteceu horas após a publicação de Anitta, que dizia: “E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando?! Tipo, uma com a outra… a gente é irmã e solteiras! Eu, hein”.

