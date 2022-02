Juliette faz desabafo e diz que não está bem: ‘Isso também acontece com quem tem tudo’

Na manhã deste domingo (06), Juliette Freire usou sua rede social para fazer um desabafo. Nos Stories do Instagram e no Twitter, a campeã do “BBB21” disse que, apesar de ter ‘tudo’, ela vem sentindo muitas saudades da Paraíba, seu estado natal.

“Bom dia, cambada. Hoje eu tô mais quietinha. Acho que tô com saudade da Paraíba”, escreveu Juliette no microblog.

“Hoje não estou bem. (Sim, isso acontece com quem tem ‘tudo’). Muitas saudades da minha Paraíba, dos meus… mas quando saio do quarto e vejo isso, consigo sorrir”, continou ela no Instagram. Após receber muitas mensagens de carinho dos fãs, Juliette agradeceu: “Tô lendo muita coisa bonita. Obrigada! Todo mundo tem dias assim, né?! Jajá passa… e teremos inúmeros dias bons”.

Bom dia, cambada. Hje eu tô mais quietinha. Acho que tô com saudade da Paraíba. ❤ — Juliette (@juliette) February 6, 2022

Saiba mais