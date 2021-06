Juliette fala sobre vida amorosa pós reality e e afirma que quer beijar mais

Vencedora do BBB21, Juliette Freire conversou com alguns jornalistas na tarde desta quarta-feira (16). Hospedada em um hotel em João Pessoa, na Paraíba, a advogada contou como está a via pós reality, e que está paquerando bastante.

+ Emocionada, Sofia diz que morte de príncipe Philip deixou um grande vazio

+ Kerline conta reação de Karol Conká com vazamento de vídeo sobre Rafa Kalimann

“Meus paqueras são um problema. Começo a paquerar e não dá tempo de concluir (risos). Tenho recebido muito Santo Antônio. Achava que, estando famosa, eu iria pegar muito mais. Eu era pegadora, mas famosa não é fácil. Já beijei, sim, mas ainda quero beijar mais. Gosto de homem inteligente, poético… Gosto de homens. Ai, vamos voltar a falar de moda (risos)”, disse.

No quesito moda, Juliette conta que está para lançar uma coleção colaborativa com a C&A. “A coleção está uma verdadeira poesia. Gosto de roupa confortável. Nesta coleção, temos tops cropped, calças com cintura alta, um conjuntinho listrado… Dá para montar uma mala com tanto look”, contou. A nova coleção estará disponível para pré-venda online a partir de quinta-feira (17).

Veja também