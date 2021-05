Juliette fala sobre expectativas dos fãs: ‘Medo desse endeusamento’

Juliette Freire desabafou sobre corresponder expectativas dos fãs. A grande ganhadora do ‘BBB 21’ disse que tem medo de um endeusamento exagerado.

“Eu tenho muito medo desse endeusamento. ‘Ai, você é perfeita, você não erra’. Eu recuso qualquer ideia desse tipo veemente. Quando eu escuto, eu já falo ‘Eu erro, eu erro sim, eu quero mostrar meus erros’, contou a campeã do BBB 21 em entrevista ao “Saia Justa” (GNT) de hoje. “Eu sou muito feliz e grata aos carinhos dos fãs, e tô tranquila que eles gostaram de mim, Eles vão entender, não vão me aprisionar”, comentou ainda.

Perguntada por Astrid Fontenelle, Juliette falou também sobre os primeiros sentimentos ao deixar a casa e ver a grande repercussão que teve. “É muito bom, mas ao mesmo tempo dá muito medo. É gigante. Fico feliz em saber que gostaram de mim do jeito que sou e me aceitaram com toda a minha vulnerabilidade”, desabafou a campeã, que se disse muito grata e espera corresponder a todo o amor e expectativa, mas que não se deslumbra com nada.

“Eu sempre tive uma vida muito tranquila, busquei melhorar, me enxergar como era, eu não idealizava nada, sempre tive os pés no chão. Não era a adolescente que sonhava com o príncipe encantado”, contou Juliette.

