Juliette explica por que recusou convite para estrelar clipe de Luan Santana

A campeã do “BBB21“, Juliette Freire, contou em entrevista ao influenciador Hugo Gloss, nesta segunda-feira (24), por que recusou o convite do sertanejo Luan Santana para estrelar o clipe de sua nova música, ‘Morena’, depois de ter aceitado a proposta do cantor durante um programa do Multishow logo após ter saído do confinamento.

Juliette disse que sua vida está muito corrida e tem que tomar muitas decisões em um curto espaço de tempo, e que prefere se entender primeiro antes de aceitar propostas que precisem de respostas urgentes.

“Eu tô indo pelo meu coração e pela razão. A vontade é um fato, eu não mentiria. A vontade é real. Eu tenho vontade de gravar com todos eles, mas assim: ‘E Elba Ramalho? E Chico César? E Maria Gadu? O que eu vou fazer, vou gravar o primeiro com todos eles? Se eu decidir ser cantora, o que eu vou cantar? Como eu vou cantar?’ Então eu fiquei muito confusa com essas coisas e a resposta precisava vir rápido”, diz a maquiadora, advogada e agora influencer.

Ela explica que a recusa de participar do clipe de Luan não atrapalha qualquer projeto futuro que possa ter com o cantor, que ele foi compreensivo com sua decisão e que os dois têm mantido contato.

“Eu quero, sim, cantar com ele depois. Quero fazer projetos depois. Já liguei pra ele, a gente tá se falando. Eu liguei uma e ele ligou outra. É um artista maravilhoso, é um artista excelente. É um menino lindo, maravilhoso. Tenho muita vontade de fazer algo. Só que agora são decisões que vão repercutir em muitas coisas lá na frente. As pessoas dizem ‘Ah, é só um clipe!’, não é só um clipe. É o que eu quero fazer. Não que não fosse uma honra, mas antes de ser a Morena do clipe de Luan, eu quero ser minha. Eu quero botar os pés no chão e entender o que eu quero ser, antes de ser a Morena do Luan. Eu prefiro entender onde eu tô pisando nesse mundo artístico. É mais por isso, só por isso”, explica Juliette.

Hugo Gloss brinca com a ex-sister: “Quem sabe você não vira a morena do Luan Santana de outro jeito?”. E Juliette responde fazendo um sinal de coração com as mãos: “Pois é, quem sabe?”. O influencer alimenta a brincadeira e manda um recado para o cantor: “Aí, Luan, manda um oi sumida pra ela”. E Juliette rebate: “Pode mandar!”.

Juliette também explica que somada a toda a correria que está sua vida e carreira nesse momento, ela e sua equipe ainda tem enfrentado dificuldades extras por conta da pandemia de Covid-19, com perdas de familiares pela doença.

“Eu passei 15 dias perdendo pessoas, tendo que tomar decisões. Perdemos um adm do grupo de whatsapp por Covid, estou com uma amiga internada agora na UTI. Acho que morreram cinco familiares da minha equipe, então tá muito pesado. Eu tô tendo que administrar meus conflitos individuais, vendo minhas pessoas sofrendo. Tendo que decidir com qual marca eu quero fechar, qual não quero. Daqui a um ano eu tenho que estar falando sobre a marca, então eu tenho que acreditar nisso. Se eu quero cantar, se eu não quero cantar. Então antes de ser Morena de qualquer pessoa, eu quero ser dona de mim. Eu quero ser meu próprio lar. Eu quero pisar num chão que eu conheço. Aí depois eu vou pra outras coisas”, diz.

