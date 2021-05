Juliette e Gleice trocam elogios nas redes: ‘Sou doida por tu’

Juliette e Gleice trocaram mensagens fofas nas redes sociais na última quinta-feira (28). A vencedora do ‘BBB 18’ comentou no Twitter que tinha ficado feliz com a curtida de um post seu pela ganhadora da edição 21 do reality.

A participante da tribo Calango, de No Limite, escreveu: “Fiquei até nervosa com a bonita curtindo publicação minha.”

“Mulher, sou doida por tu”, respondeu Juliette.

Gleici acabou de pisar em terra firme. Ela voltou há pouco das gravações do reality show No Limite depois de um mês na Barra da Sucatinga, na costa do Ceará. A influenciadora digital contou em seus stories que deu seu melhor durante o programa.

“Que experiência maluca da minha vida. Sobrevivi, estou aqui muito feliz com as mensagens de vocês e torcida. Beijos.”

