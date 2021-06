Juliette e Anitta matam a saudade em videochamada: ‘Fofoca em dia’

Juliette Freire está de volta à Paraíba, mas ainda está mantendo contato com Anitta. A cantora hospedou a ganhadora do BBB 21 em sua casa após o fim do reality e acabaram virando amigas. As duas mataram a saudade por meio de uma videochamada na noite desta quarta-feira (16).

“Botando a fofoca em dia”, disse Anitta, que está em Punta Cana, na República Dominicana, ao compartilhar um registro da conversa com Juliette, em que elas aparecem mostrando a língua.

Mais cedo, em entrevista, Juliette falou sobre a vida amorosa no pós-BBB. “Meus paqueras são um problema. Começo a paquerar e não dá tempo de concluir (risos). Tenho recebido muito Santo Antônio. Achava que, estando famosa, eu iria pegar muito mais. Eu era pegadora, mas famosa não é fácil”, contou ela, confirmando que já beijou desde que deixou o reality show. “Já beijei, sim, mas ainda quero beijar mais”, contou. Ela também adiantou que tipo de homem a conquista: “Gosto de homem inteligente, poético… Gosto de homens. Ai, vamos voltar a falar de moda (risos)”.

