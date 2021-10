Juliette diz ter usado dinheiro do prêmio do BBB para comprar casas para pai e irmãos

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire revelou que o destino do prêmio que recebeu do reality show foi para a compra de casas para seus três irmãos e está construindo na Paraíba para seu pai.

‘’Comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai’’, disse Juliette em uma live no Instagram.

Em seguida, ela explicou que pretende destinar o valor de R$ 1,5 milhão para a sua família: ‘’Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para ajudar a minha família, que é o que eu fui fazer lá (no programa), então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que tenho direito’’, comentou a cantora.

Desde que venceu o reality, Juliette vem prosperando em várias áreas, seu EP ‘’Homônimo’’ foi um dos principais lançamentos nas plataformas de streaming. Também, está assinando diversos contratos publicitários que, apesar de seus valores não serem revelados, garantiriam o conforto financeiro da ex-BBB.

Em setembro, Juliette disse que se sente muito satisfeita com o rumo de sua carreira, capa da revista Vogue daquele mês, ela conta que seu grande sonho é ver beleza em todos os trabalhos.

‘’Agora estou muito satisfeita. Meu sonho é que minha música consiga tocar em pessoas, como está sendo. Meu sonho é que tudo isso se mantenha, tenha sentido e eu seja feliz e leve. Estou apaixonada por essa ideia’’, acrescentou Juliette.

