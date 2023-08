Juliette desabafa sobre fama após o BBB: ‘Não quero viver em função disso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 8:35 Compartilhe

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette, de 33 anos, conversou com o site ‘Marie Claire’ e deu detalhes sobre sua vida após participar do reality show. A paraibana também revelou informações sobre sua vida amorosa e como decidiu ingressar no universo musical depois de vencer o programa da TV Globo.

Hoje investindo na sua carreira musical, a influenciadora explicou como decidiu se tornar uma cantora. “Comecei me desafiando. E me joguei. Por que não? Por medo? Por estar com 32 anos? Por começar uma profissão do zero? Pensava que ia apanhar de graça, dar a cara a tapa sem precisar. Não era mais sobre dinheiro, porque sou grata com o que já consegui. Também já não era sobre reconhecimento, porque construí uma história de credibilidade com o público. Era mais sobre realizar um sonho de criança”, declarou.

Além do dom artístico, Juliette também passou a lidar com a fama arrebatadora após vencer o reality show. Segundo ela, contudo, ser famosa e recheada de números não é seu objetivo.

“Ainda acho complicada essa coisa de ser famosa. Não quero viver em função disso. Meu desejo é que os números não me guiem, nem financeiros, nem de engajamento (…). Sem dúvida perdi um pouco minha liberdade. Mas ganhei outras coisas que, na balança, hoje valem mais. Tem a ver com inspirar pessoas, colocar minha vida de modelo positivo. Então acho que ganhei mais do que perdi, é um preço que vale a pena pagar”, disse.

No mesmo bate-papo, Juliette também falou sobre sua vida amorosa e destacou que nunca está totalmente sozinha, reforçando que ela sempre se envolve com algum affair.

“Não estou 100% solteira porque 100% é muito por cento. Fico, tenho relacionamentos. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu estou aí, aberta. Sem compromisso. Estou conhecendo e tal… Minha música nova fala isso, ‘quase não namoro, quase não namoro, mas esse quase é um quase que eu adoro’. Então eu estou sempre tentando alguma coisa. Eu paquero muito”, afirmou.

“Já vivi um grande amor. E me lasquei. Foi horrível. Foi bom enquanto durou. Mas dói muito. E eu nunca tinha sofrido por amor. Acho que nunca tinha me apaixonado. Foi recente e machucou muito. Eu não sabia que era assim, com 31 anos eu não tinha vivido uma decepção tão grande. Mas já estou quase curada”, finalizou.

