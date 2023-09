Juliano Cazarré rebate crítica após anúncio de sexto filho: ‘Nossa luz está te cegando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 11:17 Compartilhe

A ator Juliano Cazarré, 42 anos, anunciou nesta semana que sua mulher, Leticia, 39, está esperando o sexto filho do casal. Desde então, os dois estão recebendo algumas críticas por parte de internautas.

Nesta sexta-feira, 8, por exemplo, foi o próprio artista que resolveu responder um comentário feito no Instagram. “E a criança sofrerá igual a caçula [Maria Guilhermina, que sofre de Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara] que vive com aparelhos. Empatia com os filhos 0. E essa mulher nem percebe que é usada apenas para reprodução”, escreveu um seguidor.

“Coloque óculos escuros, irmão. A nossa luz está te cegando”, respondeu Cazarré.

Juliano e Leticia são pais de Vicente, 11 anos, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1.

