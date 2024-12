Juliano Cazarré investe em protocolo de emagrecimento e quer eliminar 10kg

Consagrado por papéis importantes na TV e no cinema, Juliano Cazarré também é conhecido por mostrar em suas redes sociais a intensa rotina de cuidado com os 6 filhos, ao lado de sua esposa Letícia. Diante da correria entre gravações e crianças, o ator resolveu mudar os hábitos justamente para ter mais disposição e conseguir conciliar essa rotina tão corrida.

Aos 44 anos e no ar na novela das 19h ‘Volta por Cima’, da Rede Globo, ele aderiu ao protocolo para homens da Clínica Seven, e pretende eliminar 10kg de gordura.

Com o nascimento do sexto filho e o desafio de um importante papel na TV, Juliano explica que sentiu necessidade de adotar uma estratégia que não apenas o ajudasse a perder peso, mas também fosse compatível ao estilo de vida agitado.

O método escolhido por ele foi desenvolvido para o organismo masculino e entrega resultados rápidos que proporcionam a perda de gordura e proteção da massa muscular. O tratamento possui diferenciais como balança de alta precisão, teleconsultas com nutricionista, teste genético e AminoSeven, blend exclusivo de Aminoácidos.

“A nutricionista desenhou um plano para mim de acordo com meu gasto de energia, que é muito grande por sinal. Além de praticar esporte todos os dias, também tenho gasto com a casa que tem escadas, cozinho, busco as crianças na escola e brinco. Então é uma rotina animada, por isso conversamos bastante até entender o quanto de alimento eu preciso para suprir esse gasto do dia a dia”, diz.

“Toda semana tenho contato com a nutricionista e vamos fazendo pequenos ajustes que precisam ser feitos para a minha realidade. O AminoSeven também ajuda muito, pois protege a massa muscular para que esse processo seja apenas de perda de gordura”, complementa.

Após o teste genético, a nutricionista responsável conseguiu identificar as principais características do organismo do ator e indicar alimentos que melhor se encaixem em sua rotina, já que está em meio a gravações de novela.

“O Juliano é um exemplo de paciente que vem conseguindo conciliar os desafios de um profissional dedicado e pai presente. Nesse sentido, a prioridade foi entender o metabolismo e assim montar uma estratégia. E os resultados já começaram a aparecer, provando que investir na saúde não é apenas uma questão estética, mas uma forma de se tornar cada vez melhor e mais disposto para estar presente na vida daqueles que mais importam”, destaca Livia Maria Silva Artico, líder de nutrição da Clínica Seven.