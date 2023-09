Juliano Cazarré e a esposa acolhem senhora perdida e pedem ajuda para encontrar sua família nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 8:35 Compartilhe

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, contou que na madrugada desta sexta-feira, 29, ela e o artista acolheram uma senhora perdida na madrugada. A mulher está dormindo no quarto de hóspedes da casa deles.

Além disso, o casal pede que se alguém conhecer a senhora, que atende pelo nome de Ligia, para entrar em contato com eles.

“O nível de surreal da vida me impressiona. Até as 3h da manha estávamos passando muito mal, sem dormir. Às 3h, toca a campainha! Era uma senhora perdida e desesperada… Chamamos a segurança e achamos melhor colocar para dormir no quarto de hóspedes… tadinha!”, escreveu.

“Se alguém souber reconhecer, por favor, avise! O nome dela é Ligia”, complementou a esposa de Juliano Cazarré.

