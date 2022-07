Juliano Cazarré diz que filha deve passar por nova cirurgia: ‘Está surpreendendo os médicos’

Juliano Cazarré foi às redes sociais nesta sexta-feira (29) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina. A recém-nascida, que tem pouco mais de um mês de nascida, tem uma condição rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein. Apesar de estar prevista uma segunda cirurgia, o ator diz que os médicos têm se surpreendido com a recuperação da pequena.







“Nossa bebê está bem, está ganhando peso e mamando no peito. Ela está surpreendendo os médicos com a velocidade da recuperação. A questão é delicada, mais para frente ela deve passar pela segunda cirurgia, que é a que vai fazer a reparação da válvula do coração dela, que é a válvula defeituosa. Mas está tudo bem, a gente já sabia que seria assim. Rezem por ela, Maria Guilhermina”, pediu o pai.

O ator, que é católico, pediu orações para a esposa, que tem ficado no hospital enquanto ele trabalha em Pantanal e cuida dos outros filhos do casal. “Está pior para a Letícia, que está numa cama de hospital. Longe dos filhos pequenos, com saudades deles, que ela não ficou tanto tempo longe. Eu estou aqui cuidando da gurizada, dos cachorros, fazendo o que tenho que fazer”