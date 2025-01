Juliano Cazarré comemora alta de Maria Guilhermina após susto com a saúde: ‘Em casa’

Juliano Cazarré, 44 anos, comemorou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 7, a alegria de ter a sua filha Maria Guilhermina de volta em casa, após internação. A menina, que tem uma condição rara no coração, precisou ser hospitalizada após apresentar intercorrências por conta de uma infecção grave.

Através dos Stories, o ator publicou um vídeo ao lado da criança, que havia acabado de receber alta e chegado em casa. A pequena, que tem dois anos e meio, estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde o fim de dezembro.

“Olha quem chegou aqui em casa. Bem-vinda, Guigui! Obrigada a todo mundo que rezou por nós”, diz o ator no vídeo em que ele aparece ao lado da criança, enquanto ela está deitada.

Recentemente, a esposa do ator, Leticia Cazarré, 39, falou sobre a recuperação da menina.

“A Guilhermina está melhorando, no tempinho dela. Ela teve uma infecção muito grave, foram múltiplos germes, bactérias e vírus. Ela teve uma bacteremia, que é uma intercorrência grave, mas foi bem assistida e está se recuperando muito bem”, disse ela.

Maria Guilhermina tem anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração e recebe acompanhamento médico desde que nasceu.

Juliano e Leticia Cazarré são pais de seis crianças: Vicente, 14, Inácio, 11, Gaspar, 5, Maria Madalena, 3, Maria Guilhermina, 2 e meio, e Estêvão, 10 meses.

Atualmente, o ator está no ar na novela “Volta por Cima”, folhetim de Claudia Souto, exibido no horário das 19h da Globo, onde vive o personagem Jayme, motorista de ônibus da Viação Formosa e morador da Vila Cambucá.