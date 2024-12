Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após nova internação: ‘Ela é forte’

Juliano Cazarré, 44 anos, voltou a atualizar o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 2 anos de idade, que voltou a ser internada na UTI após ser diagnosticada com diversas infecções, na última semana.

O ator da Globo adiantou, por meio de Stories no Instagram, que a pequena terá de passar mais uns dias no hospital. “Ela é forte”, afirmou.

“Passei a noite no hospital com a Guigui, ela dormiu bem, dormiu a noite toda, acho que estava com muito cansaço, né, dos últimos dias… Toda a aventura de novo, ser internada de novo, passar por muitos exames… Aí para os exames tem que parar a alimentação dela… Ela estava bem cansadinha, com fome à noite”, iniciou.

Na sequência, disse também que ela dormiu a noite de inteira. “Mas aí vieram os exames e as infecções continuam lá, então, a Guigui vai precisar ficar mais uns dias internada”, completou.

“Letícia está com ela lá agora. Ela vai fazer um acesso para poder receber os antibióticos de maneira intravenosa, então, deve ter mais uns dias aí de hospital para a Guigui, mas ela é forte e eu conto com as orações de vocês por ela”, contou.

Maria Guilhermina foi internada depois de ter um mal-estar. No dia seguinte, passou por um exame de ressonância magnética. “Voltou, deu tudo certo!”, escreveu a mãe da menina.

Maria Guilhermina nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração. Ela afeta diretamente a válvula tricúspide do coração e, por isso, a menina passou por várias cirurgias cardíacas, além de ter um tratamento intensivo em casa.

Esta é a quinta filha de Juliano e Letícia, que também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e do recém-nascido Estêvão.