Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após noite no hospital

Da Redação 05/06/2024 - 9:56

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para atualizar seguidores sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 1 ano e 9 meses, que é acometida por Anomalia de Ebstein — uma condição congênita rara no coração. Ele passou a noite no hospital com a pequena.

A filha do ator com Leticia Cazarré respira com a ajuda de um tubo de traqueostomia e já passou por algumas cirurgias desde o nascimento. Na terça-feira, 4, ela foi levada à unidade hospitalar para passar por exames após sofrer recorrentes quedas na taxa de oxigênio sanguíneo para níveis críticos.

“Guilhermina está precisando fazer exames para descobrirmos por que ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre, por isso vai para o hospital agora com o papai”, escreveu Leticia, em um story publicado no Instagram.

Juliano, posteriormente, tranquilizou: “Passei bem a noite, amigos. Obrigada pelas orações”, escreveu, em uma foto ao lado da filha.

Veja: