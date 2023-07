Julianne Trevisol faz tratamento para alopecia devido a implante hormonal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 12:18 Compartilhe

A atriz Julianne Trevisol, que já trabalhou em novelas como ‘Totalmente Demais‘, da TV Globo, e ‘Vidas em Jogo‘, ‘Os Mutantes‘, da Record TV, entre outras, está sempre fazendo transformações radicais nos cabelos para as personagens, e para manter a saúde dos fios, ela recorre a terapia capilar com a tricologista Viviane Coutinho. O tratamento no couro cabeludo da atriz também é para alopecia, que a atriz passou a ter devido a um implante hormonal.

Nesta quinta-feira, 27, Julianne esteve na clínica da tricologista e falou sobre os cuidados com a saúde capilar. “Aqui estou novamente, pré-transformação com minha amada Vivi. As pessoas acham que ser atriz é fácil. A gente vive mudando de cabelo e visual. Eu, por exemplo, adoro me caracterizar para os personagens, mas só que, é claro, precisa de todo um cuidado com isso”, começa a artista.

“Antes de fazer todas as transformações, eu ligo para Vivi e falo: ‘Vou ter que mudar para fazer isso, a gente precisa tratar do fio e do couro antes’. Só assim o meu cabelo vai aguentar mais uma química e o megahair. A gente sempre começa com um protocolo de tratamento antes da transformação, mantém durante e faz um depois para que o meu cabelo esteja sempre saudável da melhor forma possível. O tratamento de terapia capilar é extremamente essencial no meu processo de transformação de personagens e para minha vida, para estar sempre linda e com os cabelos bem cuidados e saudáveis”, continua.

Julianne avisa que passará por uma transformação radical, que inclui alongamento e coloração, para mais uma personagem. Além dos danos que os fios vão sofrer devido a química e megahair, ela tem alopecia, que surgiu após um implante hormonal. Então, o tratamento realizado será para que os fios não caiam tanto enquanto ela estiver nesse novo trabalho.

“Vou passar por uma transformação muito radical de coloração e de alongamento de cabelo. E eu tenho um agravante, uso um implante hormonal que me causa, como efeito colateral, uma queda, uma alopecia nos meus fios. Não é uma quebra por causa da química. Nada disso. É realmente hormonal. E a Vivi já acompanha esse processo há muitos anos…”, diz a artista.

“Viu todas as vezes que usei e tirei o implante, viu como meu cabelo reage às mudanças hormonais que estou tendo ao longo dos anos.. Nesse momento, a gente vai fazer um tratamento também pensando nisso por conta do megahair que pode danificar um pouquinho mais os cabelos. Para que a gente não sinta tanto essa queda durante o processo do meu trabalho”, completa.

Viviane Coutinho, responsável pelo tratamento, comenta sobre o procedimento realizado na atriz: “Fizemos um tratamento de acalmia no couro cabeludo – reposição proteica e tratamento de queda com fotobioestimulação, peeling ultrassônico, massagem crânio facial. Além de usar ativos como ginseng, chá verde, entre outros”.

