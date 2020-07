Julianne Moore encontra desconhecida bêbada dormindo em seu sofá e se muda

A atriz Julianne Moore passou por uma situação bem estranha em 2015, mas que só foi divulgada agora, 5 anos depois. Ela morava em uma casa de campo em Montauk, em Nova Iorque, quando encontrou uma mulher desconhecida bêbada dormindo em seu sofá. Depois do incidente, a atriz resolveu se mudar, de acordo com informações do jornal The New York Post.

Ela nunca escondeu a localização de sua casa e, por isso, alguns fãs ficavam andando em volta da residência para ver se a encontravam. Julianne morava em uma cabana de três quartos com o marido, o diretor Bart Freundlich. O imóvel foi comprado pelo casal por mais de US$ 1 milhão em 2007. Depois do ocorrido, o imóvel foi colocado à venda por US$ 3,8 milhões.

Veja também