Juliana Paes revive Maya, de ‘Caminho das Índias’, em trend famosa; assista

Da Redação 04/05/2024 - 14:54

A atriz Juliana Paes, que viveu a icônica Maya, protagonista da novela “Caminho das Índias” (2009), reviveu novamente a personagem. A famosa aproveitou a trend mundial Asoka Makeup, inspirada no filme indiano “Asoka”.

+ Asoka Makeup: entenda o que é a trend inspirada em um filme indiano

O vídeo, que é feito em etapas e termina com as influenciadoras vestidas, e maquiadas com elementos da cultura da Índia, usa a música “San Sanana”, do clássico filme de Bollywood.

Assista:

