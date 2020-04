Juliana Paes revela que parou de fumar por medo do coronavírus: “Não é fácil”

Para tentar se prevenir do novo coronavírus, a atriz Juliana Paes, de 41 anos, resolveu tomar uma decisão difícil, mas necessária neste momento de pandemia.

Ontem (07), durante uma live no Instagram com o apresentador Fábio Porchat, a artista revelou que parou definitivamente de fumar durante a quarentena como forma de prevenção contra a Covid-19. Juliana ainda disse que sofre de asma, o que faz com que esteja no grupo de risco da doença contagiosa.

“Eu, mesmo tendo asma, fumava. Não fumava cigarro industrializado, mas fazia meu cigarro de tabaco, achando que tinha menos componentes químicos e tal. E aí pensei: ‘Essa quarentena tem que servir pra alguma coisa, então vou parar de fumar essa porcaria também'”, relatou Paes.

A atriz global contou que fumava pouco, mas sabia que, por já fazer parte do grupo de risco, estava numa situação ainda mais delicada. O hábito de fumar ao longo dos anos compromete os pulmões, que são muito atingidos nos casos graves de coronavírus.

“Senti abstinência, sim. E olha, vou te falar, não é fácil, não”, ela.