Juliana Paes revela desejo de viver personagem em remake: ‘Desde menina’

Juliana Paes confessou ter o sonho, desde menina, de dar vida a uma personagem icônica da dramaturgia brasileira em um possível remake de novelas.

Fora da TV Globo, onde a primeira versão foi produzida, a atriz disse querer dar vida à protagonista de Tieta, de Jorge Amado (1912-2001), no livro Tieta do Agreste.

Atualmente, Juliana Paes está envolvida em um projeto na Netflix a ser lançado em 2024.

A revelação sobre a personagem, que foi vivida por Betty Faria na televisão (1989), e por Sonia Braga no cinema (1996), aconteceu no Twitter, no último domingo (09).

No Microblog, um internauta comentou que Juliana Paes viver a protagonista.

“Meu último desejo… Tieta! Queria desde menina… Depois eu me aposento! Juro”, brincou ela.

Vale destacar que Juliana já interpretou duas personagens de Jorge Amado. Primeiro, ela viveu Gabriela, em novela de mesmo nome, que foi exibida na Globo em 2012, sendo um remake de produção com Sonia Braga, de 1975.

A segunda obra foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, no filme de 2017, dirigido por Pedro Vasconcelos, em que ela deu vida à protagonista.

