Juliana Paes revela angústia por interpretar vítima de abuso: ‘Tirou um pedaço de mim’

Juliana Paes contou ter ficado extremamente emocionada com as gravações da novela “Pedaço de Mim”, novo folhetim brasileiro da Netflix, que estreia na próxima sexta, 5, na qual ela vive a personagem Liana, uma mulher vítima de violência sexual. A atriz confessou que a trama a colocou em uma situação de angústia e que o papel é um dos mais desafiadores de sua carreira.

“Eu chegava em casa após algumas gravações com um buraco dentro de mim. As dores de Liana são tão fortes, tão latentes e tão atuais, que ‘Pedaço de Mim’ tirou um pedaço de mim também”, declarou Paes em entrevista recente para o jornal carioca Extra.

“Acho que eu nunca vivi uma personagem que tenha me colocado num lugar de tanta angústia”, disse, afirmando que Liana pode ser definida por “solidão” e “medo”.

A atriz interpreta uma terapeuta ocupacional que, ainda sonhando em ser mãe, enfrenta situações dolorosas: descoberta da infielidade do marido Tomás (Vladimir Brichta), e o estupro que sofre, gerando uma gravidez de gêmeos.

A gestação vai ainda trazer mais uma surpresa: ocorre um fenômeno extremamente raro chamado superfecundação heteroparental, que é quando a fecundação acontece em momentos diferentes. No caso dela, um dos bebês é filho do marido, e o outro, do violentador.

“Toda mulher que passa por uma situação tão rara como uma superfecundação heteroparental, e que vivencia um abuso sexual, se sente muito só e com muito medo”, analisou a atirz ainda durante bate-papo.

“Medo de não acreditarem no que ela diz, de ser mal compreendida, do que vão pensar, do que os filhos vão achar, que os filhos sofram. O medo paralisa, com ele você não consegue desenvolver outras histórias na sua vida”, lamentou ela.

