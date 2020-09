Juliana Paes mostra requebrado em coreografia de música de Dua Lipa

Juliana Paes mostrou nas redes sociais todo o seu requebrado ao som da música Break My Heart, da cantora Dua Lipa. No registro, a atriz fez a coreografia com o dançarino Justin Neto, por chamada de vídeo. Para a dança, ela escolheu de figurino: uma meia-calça, hot pants e um top decotado, ressaltando a ótima força física da atriz de 41 anos.

Juliana Paes voltou a ficar ainda mais em evidência na televisão brasileira nesta semana. Além de já aparecer na novela ‘Totalmente Demais’, como Carolina, a atriz agora está em destaque em ‘A Força do Querer’, que passou a ser exibida novamente na última segunda-feira. Nesta trama, ela dá vida a personagem Bibi Perigosa.

Justin Neto compartilhou dois vídeos da dança com Juliana Paes em seu feed do Instagram. Confira as publicações abaixo:

