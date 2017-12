Juliana Paes: “É muito difícil fazer papel de bandida no Brasil”

“O que a Bibi está fazendo aqui?, brincou a atriz Juliana Paes ao receber o prêmio Brasileiros do Ano, da revista IstoÉ. “Obrigada. Estou lisonjeada com o prêmio. É muito difícil fazer papel de bandida no Brasil, principalmente nesses tempos que vivemos no Rio de Janeiro. Achei que fosse apanhar na rua. Me surpreendi. As pessoas começaram a torcer pela Bibi. O povo, as pessoas, que gostam de novela querem se emocionar. Novela é coisa do Brasil, sou muito feliz por ser brasileira.”

A atriz Juliana Paes brilhou nas telas da novela “A Força do Querer” interpretando Bibi Perigosa e por isso foi premiada na categoria Brasileiros do Ano na Televisão da revista IstoÉ. Bibi deixou de ser uma mulher simples para se tornar uma traficante, que se envolveu com o crime por amor. Juliana conseguiu dar vida a personagem que antes era conhecida somente nos livros e que ganhou destaque na trama.

A atriz não para por aí. Ela está em cartaz nos cinemas como a protagonista da refilmagem de ” Dona Flor e seus Dois maridos”e no ano que vem voltará às passarelas do samba como Rainha de Bateria da escola de Grande Rio.