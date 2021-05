Juliana Paes diz que durante cena sentiu pênis de ator em sua coxa

A participação de Juliana Paes no programa “Que História é Essa, Porchat?'” rendeu boas risadas. Na atração comandada por Fábio Porchat, a atriz contou uma situação constrangedora da qual passou ao gravar uma cena de novela.

Paes disse que as partes íntimas do seu colega de eleconco acabou encostando em sua coxa: “Eu fiz uma cena com um colega que, tadinho, colaram o pinto e o saco dele todo com fita crepe. Só que a cena era dentro da banheira. Qual a chance do negócio não descolar?”, contou ela.

“Aí a gente tá lá no negócio da banheira e daqui a pouco eu sinto um tapa, né? Quando descola você sente aquele tapinha na coxa”, finalizou a artista.