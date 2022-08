Juliana Paes curte viagem pela Chapada dos Veadeiros com amigas: ‘Partiu cachu’

Da Redação 09/08/2022 - 5:27 Compartilhe

Juliana Paes está aproveitando um momento de férias em uma viagem com amigas pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A atriz compartilhou vários momentos em seu Instagram, nesta segunda-feira (8).

Nas imagens, Juliana aparece de boné, óculos escuros e cabelos soltos, correndo animada vestindo um shorts e a parte de cima de um biquíni.

A atriz também compartilhou um vídeo em seus stories em que aparece com as amigas indo de carro até uma cachoeira, e posteriormente compartilhou algumas fotos do local.

“Partiu primeira cachu da viagem! Couros! Vamo dar no couros!”, brincaram.