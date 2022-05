Juliana Paes curte praia com família e amigos no Rio: ‘Muito amor envolvido’

Juliana Paes compartilhou nesta segunda-feira (30) um “photo dump” (descarrego de fotos, em tradução livre), nova moda do Instagram, quando os usuários fazem um carrossel com várias imagens, com vários momentos curtindo uma praia no último domingo (29).

A atriz publicou imagens suas, do seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos Antonio e Pedro, além de amigos.





Juliana aparece sorridente na areia, com um biquíni rosa e tomando uma água de coco na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

“Photo dump de domingo feliz com o pé na areia e muito amor envolvido”, escreveu a atriz, de 43 anos, que recentemente viveu a personagem Maria Marruá, mãe de Juma, na primeira fase da novela “Pantanal”.