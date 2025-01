Juliana Paes curte férias na Suíça em hotel de R$ 20 mil a diária; veja detalhes

Juliana Paes, 45 anos, voltou a compartilhar com seus seguidores do Instagram alguns momentos especiais das férias em família na Suíça.

Na última terça-feira, 14, a atriz mostrou detalhes do hotel de luxo onde está hospedada com o marido, Carlos Eduardo Baptista, 47 anos, e os filhos, Pedro, 14 anos, e Antônio, 11.

Nas imagens, a artista mostra que o quarteto escolheu o hotel Carlton Hotel St. Moritz para curtir os dias de descanso. As diárias no local variam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, de acordo com as datas e acomodações.

Além de aparecer na piscina com os filhos, a atriz de “Renascer” (2024) e “Pedaço de Mim” (2019) ainda mostrou detalhes do jantar.

