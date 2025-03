Juliana Paes celebra aniversário de 46 anos com declaração do marido: ‘Que sorte’

A atriz Juliana Paes ganhou uma declaração mais do que especial nesta quarta-feira, 26, dia em que completa 46 anos de vida. A data foi celebrada pelo marido, o empresário Dudu Baptista, nas redes sociais. Os dois estão casados desde 2008.

“Hoje é o dia dela!!! Mulher de sorriso fácil por onde passar, carinhosa e incrivelmente linda. que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos. Que sorte ter você do meu lado. Te amo”, escreveu ele em seu perfil no Instagram ao compartilhar uma imagem do casal abraçadinho.

A aniversariante retribuiu repostando a publicação nos Stories.

“Te amo”, declarou ela ao marido, pai de seus dois filhos, Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 11.

Os fãs da atriz aproveitaram a publicação mais recente em seu perfil na rede social para desejar felicitações.

“Feliz aniversário, diva mor! Que seu dia seja tão especial quanto você. Muitos anos de vida e muitas felicidades, te amooo!”, escreveu uma seguidora. “Parabéns, Ju!!! Desejo um novo ciclo muito especial… repleto de saúde e realizações! Beijos cheios de saudade”, disse uma outra internauta. “Julipa deusa maravilhosa, que mais uma volta ao seja esplêndida pra vc. Te desejamos muito amor”, comentou uma terceira usuária da plataforma.

Nos Stories, Juliana mostrou que não perde o foco dos treinos, mesmo no dia que é todo seu. Ela publicou registros praticando ‘bike indoor’, um exercício físico aeróbico feito em bicicleta. Ela foi surpreendida por uma plaquinha que dizia: “Happy bday [feliz aniversário], Ju Paes”, além de ter “parabéns para você” durante a aula.