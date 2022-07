Juliana Paes brinca com look da Anitta para homenagear ‘Pantanal’: ‘Girl from Rio Bonito’

Juliana Paes divertiu seus seguidores com uma paródia de um look da Anitta para homenagear a novela “Pantanal” nesta quarta-feira (13). A atriz se inspirou no look usado pela cantora no clipe “Girl from Rio”, em que ela aparece com uma calcinha cavada e uma blusa cropped. A frase “Garota do Rio” foi substituída por “Véio do Rio”, em referência ao personagem da novela.

“Girl from Rio Bonito! A prova de que eu saí de Pantanal, mas Pantanal não sai de mim…”, escreveu Paes, que interpretou Maria Marruá, mãe de Juma.

Os fãs adoraram. Até o perfil oficial da TV Globo entrou na brincadeira: “E ela faz tudo!”. “Mas gentyyyy. Amiga, foto assim precisa avisar antes não?! Mtooo musaaaaa”, elogiou a apresentadora Maria Joana. “Tá explicado a beleza, nasceu em rio Bonito”, brincou uma fã.

https://www.instagram.com/p/Cf94ZyDvLeA/