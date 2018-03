Juliana Paes admite que manda ‘nudes’: ‘não estou morta’

Atriz falou sobre sua intimidade durante brincadeira em vídeo do canal do YouTube Hotel Mazzafera

Juliana Paes participou do jogo “Quem é mais provável?” no canal do Youtube Hotel Mazzafera: a atriz e o apresentador Matheus Mazzafera respondiam perguntas dizendo qual dos dois teria passado pelas situações mencionadas. No vídeo publicado neste sábado, 10, Juliana acabou falando sobre sexo, seu casamento e outras intimidades.

Em tempos de vazamento de fotos íntimas, um tema delicado foi o envio de ‘nudes’. “Claro que eu mando. Não estou morta!”, disse Juliana.

O apresentador quis mais detalhes e questionou se a imagem era “bonitinha” ou mais ousada. “Não pode ser muito hardcore. Sempre penso que o celular pode ser roubado. Infelizmente, a gente tem essa preocupação”, contou a atriz que foi assaltada durante o carnaval no Rio de Janeiro.